AEW | Le IInspiration IIconics sono il nuovo colpo per la divisione femminile?

Le ex WWE Women’s Tag Team Champion, note come The IIconics, potrebbero tornare in azione nella AEW. La federazione sembra interessata a ingaggiarle, aprendo uno spiraglio per un nuovo capitolo nella loro carriera. I fan sono curiosi di vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Le ex WWE Women’s Tag Team Champion, note ai fan come The IIconics, potrebbero essere pronte a un nuovo capitolo della loro carriera nella All Elite Wrestling La AEW interessata alle ex IIconics. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, la AEW starebbe valutando l’ingaggio di Jessica McKay e Cassie Lee, il duo che i fan della WWE ricordano come The IIconics (ai tempi Billie Kay e Peyton Royce ). “Si parla molto di un possibile arrivo delle IInspiration (Jessica McKay e Cassie Lee), praticamente da quando hanno lasciato la TNA per una nuova opportunità, subito dopo aver perso i titoli di coppia contro le Elegance Brand nella puntata del debutto su AMC del 15 gennaio”, ha scritto Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

