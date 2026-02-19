Per l' Ue i pasdaran iraniani sono terroristi

Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di inserire le Guardie rivoluzionarie iraniane nell’elenco dei gruppi terroristici. Questa scelta, presa al termine di un incontro il 29 gennaio, deriva da accuse di coinvolgimento in attività destabilizzanti nella regione. L’UE sostiene che le Irgc rappresentino una minaccia reale, legata a episodi di violenza e intimidazioni. La decisione mira a rafforzare le sanzioni contro Teheran e a limitare le sue azioni all’interno e all’esterno del paese. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti tra gli Stati membri.

Donald Trump avrebbe concesso alla diplomazia tempo fino a fine febbraio per trovare un accordo affinché il regime rinunci ai progetti nucleari Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche.