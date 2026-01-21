Chi sono Yamilet Maria e Antonella da Ravenna e Ancona al calendario Miss Mamma Evergreen 2026

Yamilet Maria e Antonella, provenienti rispettivamente da Ravenna e Ancona, sono tra le protagoniste del calendario Miss Mamma Evergreen 2026. In questo contesto, l’età non rappresenta un limite, ma un valore che celebra una femminilità autentica e consapevole. La manifestazione valorizza il percorso di ogni donna, sottolineando l’importanza di vivere con orgoglio e naturalezza il proprio ruolo e le proprie esperienze di vita.

Ancona, 20 gennaio 2026 - Nel mondo di Miss Mamma Italiana Evergreen non conta l'età anagrafica, ma il racconto di una femminilità consapevole, autentica e orgogliosa del proprio percorso di vita. È questo lo spirito che accompagna il Calendario 2026 di Miss Mamma Italiana Evergreen, presentato nel corso dell'evento organizzato da Te.Ma Spettacoli a Fornacette di Pisa (Toscana), che ha visto protagoniste le mamme premiate nella finale nazionale 2025 del concorso. Giunto alla 33ª edizione, Miss Mamma Italiana è il primo concorso nazionale dedicato esclusivamente alle mamme, suddiviso in tre categorie d'età, tra cui la Evergreen, riservata alle donne dai 56 anni in su.

