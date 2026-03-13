Iraq morti 4 militari a bordo dell' aereo cisterna precipitato Ci sono 2 dispersi

Un aereo cisterna statunitense è precipitato nell'Iraq occidentale, causando la morte di quattro dei sei militari a bordo. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato il decesso delle vittime e sta portando avanti le ricerche per trovare i due dispersi. Le operazioni di soccorso sono in corso nella zona dell'incidente.

Un aereo cisterna statunitense è precipitato nell'Iraq occidentale, causando la morte di quattro dei sei membri dell'equipaggio a bordo, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti mentre proseguono le operazioni di soccorso per gli altri due militari. "Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine", si legge in un comunicato diffuso dal Centcom che precisa che la perdita del velivolo KC-135 non è stata "dovuta a fuoco ostile o fuoco amico". Lo Stratotanker è precipitato alle 19 ora locale. L'identità dei militari è stata tenuta segreta fino a che le famiglie non saranno state informate. L'incidente si è verificato nello "spazio aereo amico" durante i continui attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iraq, morti 4 militari a bordo dell'aereo cisterna precipitato. Ci sono 2 dispersi Articoli correlati Usa, morti quattro militari a bordo dell’aereo cisterna schiantatosi in IraqL’incidente, che ha coinvolto un mezzo KC-135 Stratotanker dell’aeronautica americana, «non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico». Leggi anche: Un aereo da rifornimento Kc-135 dell'esercito Usa è precipitato al suolo in Iraq Una selezione di notizie su Iraq morti 4 militari a bordo... Temi più discussi: Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Chi erano i quattro soldati Usa morti nell’attacco con drone in Kuwait; Guerra all’Iran: un salto nel buio? (AGGIORNATO); Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 3 marzo. Aereo cisterna USA si schianta in Iraq: 4 soldati mortiUn aereo cisterna KC-135 statunitense è precipitato in Iraq. Quattro militari morti, indagini in corso sulle cause dell’incidente. blogsicilia.it Schianto aereo cisterna USA in Iraq: morti 4 membri dell’equipaggioMorti quattro membri dell'equipaggio di un aereo cisterna USA in seguito a uno schianto in Iraq. Cause ancora da chiarire. mam-e.it Al Ministro degli Esteri dell’ #Iraq @Fuad_Husseein ho ribadito la solidarietà italiana di fronte agli inaccettabili attacchi subiti, sottolineando la priorità della sicurezza dei nostri militari e connazionali. Abbiamo concordato sulla necessità di seguire con conv x.com Nuovi raid sulla capitale iraniana. Quattro i militari Usa morti in Iraq per l’aereo cisterna caduto. Militare francese morto in un attacco a Erbil. Sessanta feriti per un attacco missilistico in Israele - facebook.com facebook