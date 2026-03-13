Un aereo cisterna statunitense, un Boeing KC-135 Stratotanker, è precipitato nell’Iraq occidentale e ha causato la morte di tutti e sei i membri dell’equipaggio coinvolti. La notizia è stata confermata dallo United States Central Command, che ha comunicato il bilancio ufficiale dell’incidente. L’evento si è verificato in una regione del paese e rappresenta un grave incidente per le forze militari statunitensi presenti in zona.

Lo United States Central Command ha confermato la morte di tutti e sei i membri dell’equipaggio del Boeing KC-135 Stratotanker precipitato nell’ Iraq occidentale. «Le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine», si legge in una nota nel Centcom. Inizialmente le vittime accertate erano quattro, poi il bilancio dei morti è salito. All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during. — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026 L’incidente, ha fatto sapere il United States Central Command «non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Aereo cisterna Usa precipitato in Iraq: i morti sono sei

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