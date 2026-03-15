Chi era Ann Lee la mistica che perse 4 figli e fondò il culto più strano d’America

Ann Lee nacque il 29 febbraio 1736 a Manchester, in un quartiere poverissimo chiamato Toad Lane, ed era la seconda di otto figli di un fabbro di nome John Lee. La sua vita fu segnata dalla perdita di quattro figli e dalla decisione di fondare un culto religioso negli Stati Uniti. La sua figura ha suscitato interesse per la sua influenza sul movimento religioso dell’epoca.

Ann Lee nacque il 29 febbraio 1736 a Manchester, in un quartiere poverissimo chiamato Toad Lane, secondogenita di otto figli di un fabbro di nome John Lee. Non ricevette alcuna istruzione, rimase analfabeta per tutta la vita e lavorò fin dall’infanzia in una fabbrica tessile, prima come tagliatrice di velluto poi come aiutante ai telai. Morì il 8 settembre 1784 a Watervliet, nello stato di New York, a soli 48 anni. Nel mezzo, una vicenda umana e religiosa di straordinaria intensità che l’avrebbe trasformata nella guida spirituale di migliaia di persone, venerata dai suoi seguaci come la manifestazione femminile di Dio sulla terra. La sua storia vera ha ispirato il film di Mona Fastvold, Il testamento di Ann Lee. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi era Ann Lee, la mistica che perse 4 figli e fondò il culto più strano d’America Articoli correlati «Il testamento di Ann Lee», l’utopia mistica di una donna nell’America puritanaAl cinema Il film di Mona Fastvol, ispirato alla leader degli «shakers», sciamana del XVIII secolo. Chi era Anna Bolena, la regina che perse la testa (letteralmente) per Enrico VIIIAnna Bolena fu la prima regina d’Inghilterra a essere giustiziata, per volere del re Enrico VIII, inaugurando un tragico precedente nella storia... Altri aggiornamenti su Chi era Ann Lee la mistica che perse 4... Temi più discussi: È arrivato al cinema Il (canterino) Testamento di Ann Lee, siete pronti a farvi salvare da Amanda Seyfried?; Il testamento di Ann Lee, l’utopia mistica di una donna nell’America puritana; Amanda Seyfried, da Mean Girls alla rivoluzione mistica di Ann Lee; Cinema al cento per 100, ecco le nostre recensioni dei film in sala dal 12 marzo. Ann Lee: chi era davvero la fondatrice degli Shakers raccontata nel film Il Testamento di Ann LeeIl film Il testamento di Ann Lee (The Testament of Ann Lee), diretto da Mona Fastvold e interpretato da Amanda Seyfried, riporta al centro della narrazione una figura storica tanto affascinante quanto ... cinefilos.it Il testamento di Ann Lee: la vera storia della fondatrice degli Shakers raccontata nel filmScopri la vera storia di Ann Lee e degli Shakers raccontata nel film Il Testamento di Ann Lee con Amanda Seyfried. cinefilos.it