Il testamento di Ann Lee l’utopia mistica di una donna nell’America puritana

Il testamento di Ann Lee, figura centrale nell’utopia mistica della sua comunità, si intreccia con le immagini di Trump circondato dai pastori evangelici in un momento di forte coinvolgimento religioso. In questo scenario, le pratiche spirituali e le convinzioni dei protagonisti si mescolano a scene di forte impatto visivo, creando un quadro complesso di fede e politica che si dipana tra passato e presente.

Davanti alle immagini di Trump circondato dai pastori evangelici in pieno delirio mistico alla Casa Bianca, che sono rimbalzate questi giorni, la storia di Ann Lee nel film che da lei prende il nome, «sciamana» del XVIII secolo nella setta degli Shakers assume una eccentrica contemporaneità. Il film di Mona Fastvol, ispirato alla leader degli «shakers», sciamana del XVIII secolo. La persecuzione in Europa e negli Usa, la trance, una società fra astinenza sessuale e parità di genere.

Il testamento di Ann Lee, di Mona FastvoldNon disdegna un impianto visivo e sonoro di grande impatto, ma che trova solo raramente la luce dello sguardo e delle immagini ... sentieriselvaggi.it

Il testamento di Ann Lee, la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi: una storia di pace e sorellanza poco conosciuta (Donatella Rosetti)Ann Lee era la Madre della setta quacchera degli Shakers nata nel Settecento a Manchester e diffusasi negli Stati Uniti fino all'Ottocento ... farodiroma.it

