Chi era Anna Bolena la regina che perse la testa letteralmente per Enrico VIII

Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII, è ricordata come la regina che perse la vita sotto la ghigliottina, vittima delle manovre politiche e personali del re. La sua storia rappresenta un capitolo fondamentale nella storia della monarchia inglese, segnato da passioni, intrighi e cambiamenti che hanno influenzato il corso del regno e delle istituzioni.

Anna Bolena fu la prima regina d'Inghilterra a essere giustiziata, per volere del re Enrico VIII, inaugurando un tragico precedente nella storia monarchica britannica. Nata nel 1507 a Blickling Hall, nel Norfolk, Anna apparteneva a una famiglia nobile con radici che risalivano al XIII secolo. Suo padre Thomas Bolena divenne conte del Wiltshire, mentre la madre Elizabeth Howard discendeva dai potentissimi Howard, collegati addirittura ai Plantageneti, l'antica dinastia reale inglese. Prima di diventare regina, Anna lavorava come dama di compagnia di Caterina d'Aragona, la prima moglie di Enrico VIII.

