Maria Esposito e Silvia Uras hanno recentemente condiviso pubblicamente la loro storia d’amore. L’attrice di Mare Fuori e la cantante, nota su TikTok, hanno espresso il loro affetto con una dedica sincera, sottolineando come l’amore possa essere una forma di salvezza. Dopo un periodo di riserbo, le due si mostrano ora aperte a raccontare il loro legame, che dura da tempo e che rappresenta un momento importante nelle loro vite.

Maria Esposito e la dedica ufficiale alla fidanzata Silvia Uras: «Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c'è niente che possa salvarti più dell'amore. Lei mi ha salvata»

