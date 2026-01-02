Chi è Silvia Uras la fidanzata di Maria Esposito

Silvia Uras è la compagna di Maria Esposito, nota attrice protagonista di Mare Fuori e Io sono Rosa Ricci. Recentemente, Maria Esposito ha condiviso pubblicamente il suo amore per Silvia, rivelando di aver affrontato un sentimento intenso prima di lasciarsi andare. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulla relazione tra le due e sul percorso di crescita personale e emotiva di Maria Esposito.

Originaria di Napoli, Silvia Uras è arrivata al successo grazie ai social, in particolare a Tik Tok, dove ha centinaia di migliaia di follower. Cantante, attrice e comica, pubblica spesso video ironici e clip musicali che parlano di quotidianità. In tv l'abbiamo vista a Made in Sud, lo show comico di Rai 2 dove si è fatta notare per il suo talento.

