Un incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 14 marzo sulla provinciale 153 nelle montagne del Verbano-Cusio-Ossola, coinvolgendo un SUV con sette persone a bordo. Una persona è rimasta uccisa nell’impatto avvenuto in condizioni di neve. La vittima è un giovane di 27 anni, mentre gli altri coinvolti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

La tragedia sulla provinciale 153 dopo una giornata sulla neve. Si chiamava Francesco Roncoroni, classe 1996, il giovane morto nel tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola. Il ragazzo, originario della provincia di Como, viveva a Uggiate con Ronago e faceva parte di una comitiva di amici che stava rientrando a valle dopo una giornata trascorsa sulle piste da sci. La tragedia si è consumata lungo la strada provinciale 153, nel tratto che collega la località sciistica di San Domenico al fondovalle. L’incidente sulla strada di montagna. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16:45 in località Gebbo, nel territorio di Varzo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è la vittima dell’incidente di Varzo: sul Suv viaggiavano in 7, lo schianto tra la neve

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