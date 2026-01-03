Incidente a Milano schianto tra uno scooter e un suv | morto un uomo grave una ragazza

Un incidente a Milano ha coinvolto uno scooter e un SUV, provocando la morte di un uomo e il ricovero in gravi condizioni di una ragazza. L’incidente si è verificato su una strada umida, durante una manovra di evitamento. Le cause e le dinamiche sono ancora in fase di approfondimento, mentre le autorità indagano sulle responsabilità e sulle circostanze dell’accaduto.

Le gomme dello scooter che stridono sull’asfalto umido e la disperata manovra per tentare di evitare l'ostacolo, poi l’impatto inevitabile con l’auto e il volo. Infine le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale.È di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente tra un suv e uno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente a Milano, schianto tra uno scooter e un suv: morto un uomo, grave una ragazza Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra auto e bus Atm: grave un uomo estratto dai vigili del fuoco Leggi anche: Incidente a Torre del Greco, suv contro una volante: morto il poliziotto Aniello Scarpati, grave un collega. In fuga l'uomo alla guida Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incidente tra auto e moto: 15enne in ospedale la notte di Natale; Incidente via Aurelia: motociclista di 49 anni muore nel giorno di Natale. Tamponamento tra più veicoli sulla Pontina; Schianto tra auto e scooter a Melegnano: 54enne ferito e portato in ospedale; Roma, schianto su via Aurelia: moto contro guard rail, morto 49enne. Sbalzato da sella dopo lo schianto sulla via Emilia, ferito un 54enne in scooter - L’incidente si è verificato attorno alle 15, quando è avvenuto lo scontro tra uno scooter e una macchina. ilcittadino.it

Schianto tra auto e scooter a Melegnano: 54enne ferito e portato in ospedale - L’incidente nel tratto urbano della via Emilia all’altezza di via De Gasperi: traffico rallentato per oltre un’ora ... 7giorni.info

Schianto tra scooter a Genova, due feriti gravi: uno è un 16enne - Sul posto immediato l'intervento della Croce Bianca Genovese con due ambulanze. primocanale.it

Ore 17:59 02/01/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Milano CODA di 3 km per incidente tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo dal km 43 Entrata consigliata verso Milano: Casalpusterlengo Uscita consigliata provenendo da Bologna: Basso Lod x.com

Grave incidente in Svizzera: tre adolescenti di Milano coinvolti, uno trasferito al Niguarda con ustioni gravi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.