Incidente a Milano schianto tra uno scooter e un suv | morto un uomo grave una ragazza

Un incidente a Milano ha coinvolto uno scooter e un SUV, provocando la morte di un uomo e il ricovero in gravi condizioni di una ragazza. L’incidente si è verificato su una strada umida, durante una manovra di evitamento. Le cause e le dinamiche sono ancora in fase di approfondimento, mentre le autorità indagano sulle responsabilità e sulle circostanze dell’accaduto.

Le gomme dello scooter che stridono sull’asfalto umido e la disperata manovra per tentare di evitare l'ostacolo, poi l’impatto inevitabile con l’auto e il volo. Infine le sirene dei soccorritori e la corsa in ospedale.È di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente tra un suv e uno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

