Catherine Boutet è nota principalmente come la moglie di Riccardo Cocciante, ma la sua identità va oltre questa etichetta. Originaria degli Stati Uniti, ha deciso di lasciare tutto per seguire l’uomo con cui si è unita in matrimonio. La loro unione ha attirato l’attenzione dei media, anche grazie alla lunga relazione tra i due e alla loro vita condivisa.

Catherine Boutet è conosciuta soprattutto per essere la moglie di Riccardo Cocciante, ma ridurre la sua figura a questo sarebbe limitante. Di origini francesi, per molto tempo ha lavorato all’interno di una casa discografica di Parigi e, secondo quanto emerso negli anni, ha avuto anche un’esperienza come attrice teatrale. Non possiede profili social e non ama rilasciare interviste: una scelta precisa, coerente con il desiderio di proteggere la propria sfera personale. “ Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati Uniti dove era attesa in una scuola di New York “. Un momento cruciale, che avrebbe potuto portare le loro vite in direzioni opposte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Riccardo Cocciante, Catherine Boutet: “Lei era americana, ha lasciato tutto per me”

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