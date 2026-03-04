Riccardo Cocciante chi è la moglie Catherine Boutet

Catherine Boutet è la moglie di Riccardo Cocciante, il cantante e compositore italiano noto per la sua lunga carriera musicale. La coppia è sposata da diversi anni e la loro relazione è stata spesso oggetto di attenzione mediatica. Catherine Boutet ha mantenuto un basso profilo pubblico, distinguendosi per la sua vita privata lontana dai riflettori.

Se si parla di Riccardo Cocciante, il pensiero non può che andare alla sua ampia discografia. I brani che ha scritto e cantato per decenni hanno segnato la storia della musica italiana moderna. Ancora oggi amatissimo e decisamente in attività, con un pubblico adorante. Al tempo stesso, però, parlare di questo maestro del nostro panorama artistico spinge anche a interrogarsi sul suo privato. Chi è il grande amore della sua vita? Il suo nome è Catherine Boutet. Il destino li ha posti sulla stessa strada un po’ per caso, ed ecco cosa sappiamo di lei. Catherine Boutet, chi è Da più di 50 anni Catherine Boutet è al fianco di Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Dilei.it

