Kimi Antonelli fa la storia | primo successo in F1 l’Italia non vinceva un Gp da 20 anni

Kimi Antonelli, pilota di 19 anni di Bologna, ha ottenuto il suo primo successo in Formula 1 durante il Gran Premio di Cina. Nelle qualifiche aveva già stabilito il record di pilota più giovane a conquistare la pole position. Con questa vittoria, l’Italia torna sul gradino più alto di un GP dopo vent’anni.

Vent’anni dopo l’Italia torna sul grandino più alto di un Gran Premio di Formula 1: a firmare l’impresa è Kimi Antonelli, 19enne bolognese che nelle qualifiche del GP di Cina si era anche preso il primato di pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position. Una gara condotta in solitaria quella del fenomeno della Mercedes, nettamente la monoposto più forte in questo Mondiale, con il solo brivido della partenza dove è stato bruciato da Lewis Hamilton: con calma e sangue freddo, però, ha atteso il momento giusto per riprendersi la vetta, macinando come un metronomo tempi in fotocopia che l’hanno portato a ottenere la prima vittoria in carriera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

F1, Gp Cina: Kimi Antonelli fa la storia, vittoria a soli 19 anniVincere il primo gran premio in Formula 1 è una gioia enorme per ogni pilota: farlo a 19 anni e sei mesi è un’impresa davvero leggendaria.

F1, Gp Cina: Kimi Antonelli fa la storiaVincere il primo gran premio in Formula 1 è una gioia enorme per ogni pilota: farlo a 19 anni e sei mesi è un’impresa davvero leggendaria.

F1, GP d'Australia, Kimi Antonelli dopo il secondo posto a Melbourne: Ottimo inizio di stagione

Tutti gli aggiornamenti su Kimi Antonelli

Temi più discussi: All'esordio in F1 si schiantò, ora Antonelli è nella storia: è il più giovane poleman di sempre e fa sognare l'Italia. Voglio vincere; Kimi Antonelli, cinque cose da sapere sul pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in F1; Sali in macchina con Kimi Antonelli: il giro della pole position in Cina. VIDEO; Kimi Antonelli, un bolognese in prima fila in Formula 1: Ora voglio concludere l’impresa.

Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Battuto Russell, Ferrari a podio con Hamilton davanti a Leclerc. fanpage.it

Lacrime e emozioni, Kimi Antonelli domina in Cina e vince come i più grandi della storia, riportando l’Italia in alto vent’anni dopo. E sul podio c’è anche Lewis HamiltonKimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 a Shanghai. È un successo carico di emozioni, che corona uno dei suoi sogni soltanto al suo secondo anno nel circus. Domina quasi dall’inizi ... mowmag.com

"Finalmente un italiano: bellissima notizia". Giancarlo Fisichella non è più solo: 17 anni dopo di lui (2009, Belgio, su Force India), c’è Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre, a riportare l’azzurro in testa al via di una gara. “Quando correvo nel GT italia x.com

STORIA: Kimi Antonelli vince il GP di Cina e riporta l’Italia in cima ad un podio di F1! A soli 19 anni, il pilota italiano trionfa in Cina davanti a Russell e Hamilton e regala una vittoria che all’Italia mancava da quasi 20 anni. Giornata da ricordare anche per L facebook