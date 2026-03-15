Chi è Elena D'Elia la cantante di Amici tra i concorrenti ammessi al Serale

Elena D'Elia, cantante e concorrente di Amici 25, è stata ammessa al Serale nella categoria canto. La sua partecipazione alla fase finale dello show ha attirato l'attenzione del pubblico e dei giudici. La ragazza ha superato le selezioni e ha ottenuto un posto tra i concorrenti che si sfideranno nelle prossime puntate.

Elena D'Elia è una delle concorrenti nella categoria canto della classe di Amici 25 ad aver ottenuto una maglia al Serale. La cantante, classe 2006 da Firenze, ha pubblicato nel programma tre brani inediti: "Per Me", "Wanda" e "Lolita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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