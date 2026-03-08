Chi è Angie la cantante di Amici 2025 passata al Serale

Angie, nome d'arte di Angelica Paola Ibba, è una cantante sarda che ha partecipato alla scuola di Amici 2025. Durante il Pomeridiano del 22 febbraio, ha ottenuto l'accesso al Serale, entrando così nella fase finale del talent. La sua presenza nel programma ha attirato l'attenzione del pubblico e della giuria. Ora si prepara alle prossime sfide del serale.

Angie, nome d'arte della cantante sarda Angelica Paola Ibba, è una delle cantanti nella classe di Amici 25 a essersi guadagnate un posto al Serale durante il Pomeridiano del 22 febbraio. Alunna di Lorella Cuccarini, nel programma ha pubblicato "Poco poco" e "Millemila missili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Amici 25, Angie vola al Serale: tutte le anticipazioni del 22 febbraio

Amici 25, le pagelle di domenica 22 febbraio: la rivincita di Angie (7,5) per il Serale, sprofonda Elena (6,5)Domenica 22 febbraio 2026 è andata in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi.

AMICI 25: ANGIE é AL SERALE

Contenuti utili per approfondire Chi è Angie la cantante di Amici 2025....

Temi più discussi: Amici 25, Angie festeggia l’accesso al serale in sardo: Si bieus a su serali; Amici 25, anticipazioni del 1° marzo: nuove maglie al serale, l'ultimatum di Anna Pettinelli; Amici 25, le anticipazioni: doppia promozione e Anna Pettinelli detta una nuova regola (perfida); Amici, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi.

Davide Borgione, chi sono i genitori Fabrizio Borgione e Angela RizzaDavide Borgione, chi sono i genitori Fabrizio Borgione e Angela Rizza: la loro storia familiare e la tragedia del 19enne. donnaglamour.it

Chi è Alberto Angela: moglie, figli, età e programmiIl divulgatore più autorevole della televisione italiana torna in prima serata con uno speciale evento di Ulisse dedicato a Versailles di Redazione Questa sera Alberto Angela sarà protagonista su Ra ... msn.com

•.*´•• 'O PRUVERBIO D' 'O JUORNO ••`*.• di Gianni Polverino Chi ogge chiagne dimane ride. Le sorti si alternano sempre. - facebook.com facebook

#inaltreparole Referendum, Gratteri attacca Calenda: “Non ho detto che chi vota Sì è mafioso, forse non si informa o è in malafede” x.com