Chi è Luca Brocherel il figlio di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri e cosa fa nella vita

Luca Brocherel è l’unico figlio della cantante Angela Brambati, la storica voce dei Ricchi e Poveri che ha costruito una brillante carriera nel mondo della musica. È nato nel 1976 dalla storia d’amore tra l’artista e l’ex compagno, Marcello Brocheler, albergatore aostano. I due sono stati legati per molti anni: all’epoca, la loro relazione fece molto discutere, soprattutto per le conseguenze che ebbe sulla storica formazione dei Ricchi e Poveri, dal momento che fu proprio Marcello, padre di Luca, la causa scatenante dell’addio di Marina Occhiena. Dalle poche informazioni reperibili sul web, pare che il figlio di Angela Brambati faccia lo chef di mestiere, e che abbia per diverso tempo lavorato nella “Locanda di Mamma Maria”, l’agriturismo in provincia di Alessandria aperto da sua madre, ma ora definitivamente chiuso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

