Chi è Luca Brocherel il figlio di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri e cosa fa nella vita

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Brocherel è l’unico figlio della cantante Angela Brambati, la storica voce dei  Ricchi e Poveri  che ha costruito una brillante  carriera  nel mondo della musica. È nato nel  1976  dalla storia d’amore tra l’artista e l’ex compagno,  Marcello Brocheler, albergatore aostano. I due sono stati legati per molti anni: all’epoca, la loro relazione fece molto discutere, soprattutto per le conseguenze che ebbe sulla storica formazione dei  Ricchi e Poveri, dal momento che fu proprio  Marcello, padre di  Luca,  la causa scatenante dell’addio di  Marina Occhiena. Dalle poche informazioni reperibili sul web, pare che il figlio di Angela Brambati faccia lo  chef  di mestiere, e che abbia per diverso tempo lavorato nella “Locanda di Mamma Maria”, l’agriturismo in provincia di Alessandria aperto da sua madre, ma ora definitivamente chiuso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 luca brocherel il figlio di angela brambati dei ricchi e poveri e cosa fa nella vita

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Luca Brocherel, il figlio di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri e cosa fa nella vita

Leggi anche: Chi è l’ex marito di Angela Brambati, Marcello Brocherel e il tradimento con l’amica Marina: “Li ho pescati nel mio letto”

Leggi anche: Andrea, chi è il figlio di Francesco Pannofino e cosa fa nella vita?

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.