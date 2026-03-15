Chi è Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, è un pilota italiano nato a Bologna il 25 agosto 2006. Ha fatto il suo debutto in Formula 1 nel 2025, correndo con il numero 12, lo stesso di Ayrton Senna, e attualmente gareggia con la scuderia Mercedes. Recentemente, ha vinto il Gran Premio di Cina, un risultato che ha attirato molta attenzione nel mondo delle corse.

AGI - Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, trionfando al Gran Premio di Cina ha fatto la storia. Nato a Bologna il 25 agosto 2006, ha esordito in Formula 1 nel 2025 usando il numero 12 di Ayrton Senna ed è attivo con Mercedes. I suoi record. È cresciuto a pane e motori: è figlio di Marco Antonelli, pilota automobilistico e proprietario dell'AKM Motorsport, squadra che corre in diversi campionati GT. In Formula 1, ha ben 4 record di precocità primo fra tutti, quello di essere stato il pilota più giovane ad aver conquistato una pole position nel Gran Premio e da oggi, dopo aver trionfato in Cina, anche quello di pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il mondiale. 🔗 Leggi su Agi.it

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