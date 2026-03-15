Chemsex a Roma | la dipendenza che distrugge vite e patrimoni

A Roma, sempre più persone si trovano coinvolte nel fenomeno del chemsex, una pratica che sta portando a conseguenze devastanti nelle loro vite e nelle finanze. La dipendenza da questa sostanza sta crescendo tra i cittadini, influenzando negativamente la loro quotidianità. La questione riguarda un numero crescente di individui che si ritrovano in questa spirale, senza via d’uscita immediata.

Un numero crescente di cittadini romani si trova intrappolato in una spirale di dipendenza legata al chemsex, un fenomeno che sta erodendo le basi stesse della vita quotidiana nella capitale. Le testimonianze raccolte rivelano come l’assunzione di sostanze stupefacenti sia diventata condizione necessaria per qualsiasi contatto fisico, portando a perdite economiche e sociali irreparabili per molti soggetti coinvolti. La situazione descritta vede studenti universitari e lavoratori che hanno smesso di frequentare i loro luoghi di studio o lavoro a causa dell’impossibilità di funzionare senza droghe. L’uso di crack, GHB e crystal meth ha trasformato il piacere sessuale in una necessità tossica, con conseguenze sanitarie gravi come la contrazione di malattie sessualmente trasmissibili tra cui HIV, clamidia e gonorrea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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