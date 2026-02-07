Commercialisti a Roma | tra patrimoni immobiliari enti pubblici e un business da centinaia di milioni

A Roma, i commercialisti gestiscono patrimoni immobiliari e affari con enti pubblici che valgono centinaia di milioni di euro. Il loro lavoro non si limita a consulenze di nicchia, ma coinvolge operazioni importanti e complesse. Le attività si svolgono quotidianamente tra studi, riunioni e trattative che spesso restano lontane dall’attenzione generale.

Il mondo dei commercialisti a Roma muove affari considerevoli, ben lontani dalla percezione di un'attività professionale di nicchia. Mentre Milano si conferma il fulcro economico del paese, con studi legati alle dinamiche delle società quotate in borsa, nella Capitale il settore si concentra sulla gestione di importanti patrimoni immobiliari e sulla consulenza per enti pubblici e parastatali. Un panorama variegato, dove convivono grandi multinazionali del settore e studi storici radicati nel tessuto della città, spesso legati a figure di spicco del mondo accademico e politico. Un'attività che genera fatturati importanti, misurabili in centinaia di milioni di euro, e che ruota attorno a una clientela di rilievo.

