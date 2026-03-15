Arsenal-Bayer Leverkusen ritorno ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Arsenal e Bayer Leverkusen si gioca nel ritorno degli ottavi di Champions League 20252026, dopo il pareggio 1-1 dell’andata. La partita si svolge questa sera e sarà visibile in diretta. Entrambe le squadre hanno le stesse possibilità di qualificarsi, con il risultato di andata che lascia aperta ogni possibilità di passaggio del turno.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 20252026. Si riparte dall’1-1 dell’andata, in virtù del quale la qualificazione resta in bilico per entrambe che hanno le stesse chance di accedere al turno successivo. Arsenal-Bayer Leverkusen si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 21 presso l’Arsenal Stadium. ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi sono stati la prima squadra a fermare i Gunners, che avevano chiuso la fase a girone unico al primo posto e con un bilancio perfetto: otto vittorie in altrettante partite. Una marcia trionfale per la squadra di Arteta, impegnata anche nel rush finale per la conquista della Premier League, dettaglio che potrebbe rivelarsi dispendioso in vista di questo appuntamento continentale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Arsenal-Bayer Leverkusen, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Bayer Leverkusen-Arsenal, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sporting Lisbona-Bodo Glimt, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti e contenuti su Arsenal Bayer Leverkusen ritorno ottavi... Temi più discussi: Havertz salva l'Arsenal all'ultimo respiro: 1-1 dei Gunners a Leverkusen; Bayer Leverkusen-Arsenal: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali degli ottavi di Champions; Bayer Leverkusen-Arsenal, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Champions, Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1 tra le polemiche. Cos'è successo. DIRETTA | Leverkusen Arsenal (risultato finale 1-1): Havertz su rigore! (Champions League, 11 marzo 2026)Diretta Leverkusen Arsenal, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Pronostici Bayer Leverkusen - Arsenal: Gunners favoriti per il match d'andataIn questo articolo si possono trovare i pronostici Bayer Leverkusen - Arsenal, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Champions, Bayer Leverkusen-Arsenal finisce 1-1: decide un rigore di Havertz nel finale facebook Atletico Madrid-Tottenham 5-2 Real Madrid-Manchester City 3-0 PSG-Chelsea 5-2 Galatasaray-Liverpool 1-0 Newcastle-Barcellona 1-1 Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1 Non è stata una 2 giorni di Champions semplice per le 6 squadre della Pr x.com