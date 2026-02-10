In attesa dell’insediamento del nuovo commissario, una prima lista si presenta ufficialmente. I candidati si preparano a sfidarsi alle prossime elezioni comunali, mentre ancora si aspetta la nomina del prefetto che dovrà gestire il Comune dopo le dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi. La corsa è appena iniziata.

In attesa dell’insediamento di un commissario prefettizio che, a seguito delle dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi, guiderà il Comune fino alle prossime elezioni amministrative, è arrivata la prima fra le liste che saranno candidate nella corsa al municipio. Si chiama Rivolta Civica e ha come sottotitolo “Impegno, competenza e passione“ mentre il motto è “Costruiamo oggi la Rivolta di domani“. Al momento la lista, simboleggiata da quattro figure stilizzate che si tengono per mano in cerchio, non annuncia il candidato sindaco anche se tutto porta a un nome, quello di Andrea Vergani (nella foto), insegnante, attuale consigliere comunale della minoranza di RivoltiAmo ed ex assessore all’Ambiente quando il sindaco era Fabio Calvi, nella passata legislatura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verso il voto. La prima lista si fa avanti

