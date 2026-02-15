Serena Rossi, Fiorella Mannoia, Simona Ventura e Vanessa Incontrada sono tra gli ospiti di questa sera a

Tanti ospiti stasera a Che tempo che fa: Serena Rossi, Fiorella Mannoia, Simona Ventura, Vanessa Incontrada e tanti altri Ci sarà stasera un grande ritorno, quello di Simona Ventura che, dopo la parentesi a Mediaset, è pronta a tornare da Fabio Fazio. Stasera la puntata di Che tempo che fa si parte con una riflessione scientifica affidata a Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e autore del libro Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana, ma ci sarà anche Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Che tempo che fa: tutti gli ospiti di stasera

Il video celebrativo di Che Tempo Che Fa su Ornella Vanoni

