Girone D Pro Sesto buon test sotto gli occhi di Del Piero

Nel girone D di serie D, la Pro Sesto ha affrontato un test amichevole davanti agli occhi di Del Piero. La partita si è svolta durante la domenica di sosta, momento in cui si può osservare meglio il percorso della squadra lombarda. La sfida ha visto i giocatori impegnati in un confronto che ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti.

La domenica di sosta consente di analizzare il cammino delle lombarde inserite nel girone D di serie D. Mancano ancora otto giornate alla fine della stagione regolare, che ripartirà domenica con il 27° turno, e nel raggruppamento si stanno delineando sempre più i valori. Per il primo posto che vale la serie C, è ormai lotta a tre fra tra Lentigione (58), Desenzano (57) e Pistoiese (56). Proprio nell'ultimo incontro disputato la squadra lacustre, pareggiando in casa col Crema, si è vista superare dai gialloblù emiliani, che alla ripresa dovranno ospitare la Pistoiese per una sfida tutta da seguire. Nonostante qualche occasione sciupata e alcuni infortuni, i gardesani di Gaburro stanno confermando di voler credere fino alla fine nel gran balzo tra i professionisti.