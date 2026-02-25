Il nuovo stile di Levante a Sanremo 2026 | addio shorts nella prima serata si veste di cristalli

Levante ha deciso di cambiare look per Sanremo 2026, portando in scena un abito ricoperto di cristalli che cattura l’attenzione. La cantante ha abbandonato gli shorts, preferendo un outfit più elegante e lucente. La scelta di un look più raffinato si nota anche nella sua esibizione, che si distingue per semplicità e presenza scenica. Molti fan hanno già commentato il suo nuovo stile, che si fa notare tra le altre proposte del festival.

