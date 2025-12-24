Kate Middleton Letizia di Spagna Charlene di Monaco Chi si aggiudica lo scettro di Regina di stile dell' anno?

Nel 2025, le regine di stile si confermano non solo per i loro abiti, ma anche per la capacità di rappresentare eleganza e raffinatezza in ogni occasione. Kate Middleton, Letizia di Spagna e Charlene di Monaco si distinguono per il modo in cui uniscono tradizione e modernità, riflettendo il ruolo di figure di spicco nella moda di corte. Chi si aggiudicherà lo scettro di Regina di stile dell’anno?

I l 2025 ha confermato che la moda di Corte non è mai solo una questione di abiti: diplomazia, rappresentanza, formalità si intrecciano a doppio filo al gusto personale delle Regine di stile. Tra (tante) uscite ufficiali calibrate al millimetro e (poche) apparizioni lontane dai riflettori istituzionali, le Royal quest'anno hanno giocato con i codici, oscillando tra minimalismo, sartorialità e colpi di scena couture.

