Cetacei e tartarughe un protocollo regionale per le corrette procedure di soccorso

Un protocollo operativo è stato messo a punto dalla Regione Veneto in collaborazione con l’Università di Padova per gestire i casi di spiaggiamento di cetacei e tartarughe marine, tra cui la Caretta caretta. Il documento dettaglia le procedure da seguire in queste situazioni, con l’obiettivo di garantire un intervento rapido e coordinato. La regione ha diffuso le linee guida tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso.

Definite linee comuni tra enti locali, università, capitanerie di porto e associazioni. Obiettivo: garantire interventi coordinati e contribuire alla raccolta di dati scientifici Dalla collaborazione tra l'università di Padova e la Regione Veneto è nato un protocollo operativo sulle azioni da compiere nel caso di spiaggiamenti di cetacei e tartarughe marine (Caretta caretta). Il protocollo è stato condiviso nei giorni scorsi con i Comuni della costa veneta e con le associazioni di categoria del settore turistico, con l’obiettivo di diffondere le corrette procedure di intervento e rafforzare la rete di collaborazione tra istituzioni, mondo scientifico e operatori del territorio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Gestione della palestra. Tar respinge il ricorso: "Procedure corrette"SANTA MARIA A MONTE Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato dalla polisportiva La Perla contro la...

Vicenda paziente oncologica, la manager Morgante: “Procedure corrette, si comprende disagio da indisponibilità posti letto”Tumore all’esofago, intervento robotico al San Pio: “Mi ha riportato alla vita”, il grazie del paziente all’equipe medica Piccioni sul bancone, le...

Approfondimenti e contenuti su Cetacei e tartarughe un protocollo...

Temi più discussi: Tutela del mare, un protocollo per cetacei e tartarughe. Venturini: Proteggere la biodiversità; Veneto, nasce il nuovo protocollo per salvare cetacei e tartarughe; VENEZIA: PRESENTATO IL PROTOCOLLO PER CETACEI E TARTARUGHE; Un’altra tartaruga marina trovata ferita all’Isola d’Elba.

Dove vedere cetacei e tartarughe nel Mediterraneo: 6.200 avvistamenti svelano le rotte di capodogli e stenelleIl Mediterraneo si conferma un hotspot di biodiversità: ecco dove gli scienziati di LIFE Conceptu Maris mappano le rotte di cetacei e tartarughe nel Mare Nostrum. Il Mare Nostrum può vantare veri e ... fanpage.it

Tartarughe e cetacei spiaggiati, presentato a Venezia il protocollo per soccorrerli: «Garantire interventi rapidi»VENEZIA - Sempre più spesso capita che cetacei, tartarughe o delfini si avvicinino troppo alla costa e non riescano più a tornare verso il mare aperto, finendo ... ilgazzettino.it

Chiude il parco marino: il destino delle orche rimaste senza casa In Francia una legge ha deciso di vietare gli spettacoli dei cetacei: entro il 2026 i parchi acquatici dovranno chiudere. Il Marineland di Antibes ha chiuso a gennaio 2025 ma dentro le vasche vivo facebook