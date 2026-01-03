Vicenda paziente oncologica la manager Morgante | Procedure corrette si comprende disagio da indisponibilità posti letto

In merito alla vicenda di una paziente oncologica a Morcone, la direttrice generale del San Pio, Maria Morgante, ha confermato che le procedure sono state rispettate. La risposta, inviata al Comune di Benevento, riconosce anche il disagio causato dall’indisponibilità temporanea di posti letto. La comunicazione si basa su un report medico del 22 dicembre 2025 e mira a chiarire l’accaduto con attenzione e trasparenza.

Tempo di lettura: 2 minuti In merito alla vicenda della paziente oncologica residente a Morcone, sulla cui vicissitudine al Pronto soccorso del San Pio il sindaco Mastella aveva chiesto delucidazioni alla Direttrice generale del San Pio, è pervenuta al Comune di Benevento la seguente risposta firmata dalla direttrice Maria Morgante: “Dal report quotidiano redatto dal Dirigente Medico in data 22122025 si evince che la paziente D. V. N. era la settima paziente in lista di ricovero presso il reparto specialistico di riferimento e, nel caso in oggetto, pur in presenza di un quadro clinico complesso, la paziente non presentava criteri di criticità clinica, risultando la patologia controllata con adeguata terapia e pertanto il ricovero è avvenuto nel rispetto delle procedure organizzative e dei criteri di priorità adottati dalla UOC specialistica di riferimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vicenda paziente oncologica, la manager Morgante: “Procedure corrette, si comprende disagio da indisponibilità posti letto” Leggi anche: Simonelli svela a sorpresa: «Milan Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata» Leggi anche: Sanità, Regione: procedure più rigorose per la selezione dei futuri manager Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Paziente oncologica per 9 giorni in pronto soccorso. "Procedure corrette" - Sulla vicenda della paziente oncologica di Morcone che ha trascorso nove giorni su una barella del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, la manager Morgante risponde al sindaco Mastella che aveva ... msn.com

San Pio, paziente oncologica nove giorni su una barella del Pronto Soccorso: il sindaco Mastella scrive alla dg Morgante - In riferimento alla notizia apparsa sui media relativamente alla paziente oncologica di Morcone che ha trascorso nove giorni su una barella del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, il sindaco di Ben ... ntr24.tv

Chi è il case manager, la guida che orienta e segue il paziente - Alla Poliambulanza sono operativi undici case manager: figure professionali incaricate di seguire passo dopo passo i pazienti impegnati in ... giornaledibrescia.it

Trasfuso un testimone di Geova. Perché è così difficile garantire un diritto apparentemente “elementare” Vicenda nota: paziente nega consenso alla trasfusione ad un primo intervento, qualcosa va storto, torna in sala. Il breve tempo non permette di contrastar - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.