Gestione della palestra Tar respinge il ricorso | Procedure corrette

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso della polisportiva La Perla contro la gara pubblica del Comune di Santa Maria a Monte. La società aveva contestato la procedura, ma il tribunale ha confermato che le procedure sono state corrette e che l’affidamento della gestione della palestra comunale “Paolo Novelli” a un’altra società è legittimo.

SANTA MARIA A MONTE Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato dalla polisportiva La Perla contro la procedura di gara pubblicata dal Comune per la gestione della palestra comunale "Paolo Novelli" di Ponticelli, gestione affidata a un'altra società, dando ragione al Comune. "Ancora una volta emerge come l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuela Del Grande agisca con trasparenza e correttezza nella gestione dell'attività del Comune di Santa Maria a Monte e nei confronti dei cittadini", si legge in una nota inviata dal Comune. Il Tar di Firenze si è pronunciato con la sentenza del 22 gennaio scorso in merito al ricorso presentato dalla polisportiva La Perla avverso la procedura di gara per la gestione della palestra comunale di Ponticelli.

