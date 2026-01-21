Simone Inzaghi pesca in casa Roma assalto ad un big giallorosso | CM

Simone Inzaghi sta valutando un trasferimento dall'Inter all'Al-Hilal, con particolare interesse per un giocatore della Roma. La trattativa riguarda un calciatore giallorosso, e rappresenta un possibile passo importante per il tecnico italiano. La notizia si inserisce nel contesto di mercato in evoluzione, con attenzione alle mosse di Inzaghi e alle strategie dei club coinvolti.

Simone Inzaghi guarda in casa Roma per rinforzare il suo Al-Hilal con l’ex allenatore dell’Inter che ha messo nel mirino un calciatore giallorosso. Mancano poco più di dieci giorni alla chiusura del calciomercato invernale con le società che stanno cercando di stringere i tempi per provare a sistemare le proprie rose. Occhi in casa Roma per Simone Inzaghi (Ansa Foto) – calciomercato.it Se in casa Lazio si stanno facendo i conti con l’offerta dal Qatar dell’Al-Sadd di Roberto Mancini per Alessio Romagnoli, alla Roma presto potrebbero avere a che fare con l’assalto da parte della società araba dell’Al-Hilal, allenata da Simone Inzaghi, per un calciatore giallorosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Simone Inzaghi pesca in casa Roma, assalto ad un big giallorosso | CM Roma preoccupata, sirene da Torino per il giovane gioiello giallorosso | CM.ITRoma si trova a fronteggiare una crescente preoccupazione circa il futuro di un giovane talento della rosa giallorossa, attualmente sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Leggi anche: Monza, assalto alla Serie A e mercato: colpo dal Toro, la scelta sui big (Colpani compreso) | CM.IT Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ancora #RubenNeves e l’Al-Hilal di Simone #Inzaghi continua a volare La squadra del tecnico italiano tiene le distanze dall’Al-Nassr di #CristianoRonaldo ️ @matte_nigra #ComoTV - facebook.com facebook Contatti diretti tra #Acerbi e Simone Inzaghi. L’allenatore ha sondato la disponibilità del giocatore e lo vorrebbe all’ #AlHilal già a gennaio 🇸🇦 #calciomercato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.