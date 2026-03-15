Il Cesena ha esonerato l’allenatore Mignani dopo il pareggio contro il Frosinone. Al suo posto, dovrebbe arrivare Ashley Cole per guidare la squadra in Serie B. La decisione è stata presa dopo la partita, senza ulteriori dettagli ufficiali. La società ha comunicato il cambio di allenatore, annunciando l’ingaggio di Cole come nuovo tecnico.

Il pareggio contro il Frosinone è costato caro al tecnico del Cesena Mignani che è stato esonerato dal ruolo di allenatore della squadra bianconera. Sembra essere tutto fatto per il tecnico inglese che avrà il compito di provare a centrare la qualificazione ai playoff per tentare la promozione in Serie A. Una scelta a sorpresa da parte della dirigenza cesenate, pronta ad affidarsi al tecnico classe 1980, alla sua prima esperienza alla guida di un club da primo allenatore dopo aver ricoperto il ruolo di vice sia al Chelsea che all’Inghilterra under 21. Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cesena, esonerato Mignani: in arrivo Ashley Cole in Serie B

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