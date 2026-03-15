Cerimonia in ricordo di Giovanni Marini Il caporal maggiore caduto in Etiopia nel ’36

Ieri mattina a Sant’Agostino si è tenuta una cerimonia in ricordo di Giovanni Marini, il caporal maggiore morto in Etiopia nel 1936. L'evento si è svolto davanti alla chiesa parrocchiale, vicino al monumento dedicato a Marini, in occasione del novantesimo anniversario della sua morte. Hanno partecipato alcuni rappresentanti della comunità e familiari del militare.

Si è svolta ieri mattina a Sant’Agostino, davanti alla chiesa parrocchiale, una cerimonia commemorativa nelle immediate vicinanze del monumento dedicato a Giovanni Marini, nel novantesimo anniversario della morte. Un appuntamento ormai divenuto consuetudine per ricordare la memoria del pistoiese Giovanni Marini, caporal maggiore dell’83° Reggimento fanteria e Medaglia d’oro al valor militare, nato a Pistoia il 25 novembre 1911 e morto a soli venticinque anni durante la Guerra d’Etiopia. Marini, come ricorda anche l’iscrizione sul monumento, cadde eroicamente a Selaclacà il 29 febbraio 1936: "Lottando per la patria e per il proprio paese fino alla morte". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cerimonia in ricordo di Giovanni Marini. Il caporal maggiore caduto in Etiopia nel ’36 Articoli correlati Ulivo e targa nel ricordo del Martire della Polizia di Stato, Giovanni Palatucci: la cerimonia a CampagnaSi è tenuta stamattina, nell’area antistante l’ex Convento dei Cappuccini di San Martino, a Campagna, la cerimonia commemorativa in onore di Giovanni... Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe GarzarelliIl Comune di Ortona celebrerà il Giorno del Ricordo martedì 10 febbraio, alle ore 10, nel parco Giuseppe Garzarelli, in via della Libertà, con una... Aggiornamenti e notizie su Giovanni Marini Discussioni sull' argomento Cerimonia in ricordo di Giovanni Marini. Il caporal maggiore caduto in Etiopia nel ’36; PISTOIA- CERIMONIA IN RICORDO DI GIOVANNI MARINI MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE. Cerimonia in ricordo di Giovanni Marini. Il caporal maggiore caduto in Etiopia nel ’36Si è svolta ieri mattina a Sant’Agostino, davanti alla chiesa parrocchiale, una cerimonia commemorativa nelle immediate vicinanze ... lanazione.it Cerimonia commemorativa per Giovanni MariniSabato 14 marzo alle ore 11 si terrà a Sant’Agostino, di fronte alla chiesa, una cerimonia commemorativa nei pressi del monumento dedicato a Giovanni Marini, nel novantesimo anniversario della morte, ... valdinievoleoggi.it Sabato 14 marzo alle ore 11 si terrà a Sant’Agostino, di fronte alla chiesa, una cerimonia commemorativa nei pressi del monumento dedicato a Giovanni Marini, nel novantesimo anniversario della morte, caporal maggiore dell’83° Reggimento fanteria e Med facebook