ucraina boicotta la cerimonia di chiusura delle paralimpiadi di milano cortina peggiori giochi della storia

L'Ucraina ha deciso di non partecipare alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, definendo i giochi come i peggiori della storia. La scelta arriva in risposta a un'accusa rivolta all'International Paralympic Committee, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La notizia si aggiunge alle tensioni che circondano l'evento, senza che siano stati comunicati altri interventi o reazioni ufficiali.

Scontro totale a Milano Cortina 2026, dove la delegazione dell’Ucraina ha ufficializzato il boicottaggio della Cerimonia di chiusura dei Giochi. La decisione arriva dopo una serie di tensioni e accuse pesanti rivolte agli organizzatori e al Comitato Paralimpico Internazionale. Ucraina boicotta la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Le tensioni e il caso delle bandiere rimosse La polemica sugli orecchini Ucraina boicotta la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Come riportato da Repubblica, la delegazione ucraina non prenderà parte all’atto finale della manifestazione in segno di protesta. A confermare la decisione è stato Valeriy Sushkevych, presidente del Comitato nazionale paralimpico ucraino, con parole durissime rilasciate alla stampa internazionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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