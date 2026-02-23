Avellino centrodestra compatto alle provinciali con Hirpinia libera

Il centrodestra di Avellino ha presentato questa mattina la lista “Hirpinia libera” all’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, motivato dalla volontà di rafforzare la propria presenza alle prossime elezioni provinciali del 15 marzo 2026. La decisione di depositare la lista deriva dalla volontà di unire le forze politiche della coalizione e di ottenere più consensi tra gli elettori locali. La lista include candidati provenienti da diversi partiti della coalizione.

È stata ufficialmente depositata questa mattina, presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, la lista “Hirpinia libera” in vista delle elezioni provinciali in programma il 15 marzo 2026. Il “parlamentino” di Palazzo Caracciolo sarà rinnovato senza l’elezione del presidente della Provincia, prevista per il prossimo mese di ottobre. Il centrodestra avvia la sua prima prova di unità in vista delle elezioni provinciali, presentandosi con la lista “Hirpinia libera”. La coalizione, che raccoglie esponenti di tutti i partiti della maggioranza di centrodestra, si prepara a competere per il Consiglio Provinciale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Elezioni provinciali, centrodestra compatto guarda già alle Comunali. Prende forma la rosa dei candidatiIl centrodestra ha dato il via libera alla lista unitaria per le elezioni provinciali e ora si concentra sulle Comunali.

Angelo Di Nardo è il candidato del centrodestra alle elezioni provinciali di ChietiAngelo Di Nardo si presenta come candidato del centrodestra alle elezioni provinciali di Chieti, spinto dalla volontà di rinnovare l’amministrazione locale.

