Confesercenti premia l’Azienda Caporaso Donazione del ‘mezzo uovo’ agli ospiti della Mensa del Carmine

Confesercenti Campania ha premiato l’Azienda Caporaso, leader nel settore delle nocciole con sede a Casamarciano. L’azienda ha donato un ‘mezzo uovo’ agli ospiti della Mensa del Carmine, gesto che ha accompagnato il riconoscimento ufficiale. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti di Confesercenti, con un focus sulla qualità e l’impegno sociale dell’azienda.

Caporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano (Napoli), riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza da parte di Confesercenti Campania, l’associazione di categoria guidata da Vincenzo Schiavo. E rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà rendendo più dolce la Pasqua di circa 80 ospiti della Mensa del Carmine di piazza Mercato, guidata da padre Francesco Sorrentino, omaggiandoli con il proprio prodotto di punta, il Mezzo uovo nocciolato ripieno nato 5 anni fa e che ormai spopola in tutta Italia grazie all'artigianalità e alla qualità delle materie prime, al packaging fresco e perfettamente indicato per un cadeau. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Confesercenti premia l’Azienda Caporaso. Donazione del ‘mezzo uovo’ agli ospiti della Mensa del Carmine Articoli correlati Solidarietà, Caporaso addolcisce la Pasqua della Mensa del Carmine: Mezzo Uovo Nocciolato per gli 80 ospitiCaporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano (Napoli), riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza... Napoli, aumentano i poveri senza scarpe - l'appello della Mensa del Carmine“Abbiamo bisogno di scarpe da 40 a 46”: è l'appello lanciato sui social dalla Mensa del Carmine, a piazza Mercato, uno dei pochi baluardi di umanità...