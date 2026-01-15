Concorsi al Comune di Foggia | in 2000 sognano il posto fisso

I concorsi al Comune di Foggia attirano circa 2000 candidati che aspirano a un posto fisso. Nei prossimi giorni, molti di loro affronteranno prove di idoneità, preselettive o scritte per vari profili professionali. Si tratta di un’opportunità importante per coloro che desiderano entrare nel settore pubblico e contribuire alla gestione della città.

Sono circa 2000 i foggiani che sognano il posto fisso e che, nei prossimi giorni, si sottoporranno alle prove di idoneità, preselettive o scritte per i diversi profili ricercati. Pubblicato il calendario delle prove per le procedure concorsuali bandite dal Comune di Foggia. Le prove per diventare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

