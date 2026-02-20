Game over per il ladro del cric Oltre cento colpi in quattro anni La polizia lo blocca in aeroporto
Il ladro del cric è stato arrestato dalla polizia all’aeroporto, dopo aver messo a segno oltre cento furti in quattro anni. La sua attività si è concentrata principalmente nei garage e nelle officine di meccanici, dove rubava strumenti di piccole dimensioni. Gli agenti lo hanno riconosciuto grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e a una vasta indagine. L’uomo cercava di fuggire con un trolley colmo di attrezzi rubati, ma è stato fermato prima di salire sul volo. La sua cattura chiude un lungo ciclo di furti.
Ci sono professionisti così bravi nel loro mestiere che finisco per essere identificati con il loro strumento di lavoro. Lui professionista, a suo modo, lo era. E lo strumento di lavoro che usava nottetempo, aveva finito per proiettarlo in una dimensione quasi onirica del furto con scasso in abitazione: ' il ladro del cric '. La polizia è ora sicura di averlo catturato. Il sospettato si chiama Arber Kashnjeti, è albanese, ha 34 anni ed è stato bloccato martedì pomeriggio all'aeroporto romano di Ciampino non appena ha messo piede sull'italico suolo. I risultati della verifiche della squadra Mobile avevano spinto i pm Daniele Barberini e Francesco Coco, titolari del fascicolo, a chiedere al gip Andrea Galanti la custodia cautelare in carcere.
