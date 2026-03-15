Un uomo di 36 anni di Catania è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver lasciato la sua abitazione senza autorizzazione e aver commesso un furto. L’individuo era sottoposto agli arresti domiciliari e, durante la sua uscita illegale, ha sottratto merce. L’arresto è avvenuto subito dopo il reato, confermando la violazione delle restrizioni imposte.

Un 36enne di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari per commettere un furto. L’incidente si è verificato nella zona di via Ventimiglia, dove il sospetto tentava di forzare la serratura di un appartamento con strumenti da carpentiere. L’uomo era già sottoposto a misure cautelari per precedenti reati contro il patrimonio, ma ha scelto di evadere dalla propria abitazione per agire nuovamente. La vittima, svegliata dai rumori notturni, ha allertato le forze dell’ordine che hanno bloccato il ladro nel momento stesso del tentativo di effrazione. La dinamica dell’arresto e il ruolo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania: 36enne evade dai domiciliari per rubare, arrestato

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