Aido Monza in cattedra | La donazione salva vite

Aido Monza sta portando avanti incontri nelle scuole della città per sensibilizzare sulla donazione di organi. Questi incontri hanno un valore importante, promuovendo una cultura di solidarietà e di responsabilità civica. L’iniziativa mira a informare i giovani sui benefici della donazione e a favorire una scelta consapevole, contribuendo così a salvare vite.

Sono settimane intense quelle che vedono Aido Monza impegnata nelle scuole della città, con incontri che quest’anno assumono un significato particolarmente profondo. Al centro del dialogo con gli studenti c’è un tema delicato: la donazione di epidermide e il suo ruolo cruciale nel salvare vite umane. A portarlo all’attenzione è Giorgio Tincani, storico volontario di Aido Monza, colpito dalla sensibilità dimostrata dagli studenti. Il riferimento è alla tragedia di Crans-Montana, che ha segnato l’opinione pubblica e reso concreto, agli occhi dei giovani, il valore dei trapianti di pelle per chi ha riportato gravi ustioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aido Monza in cattedra: "La donazione salva vite" Approfondimenti su Aido Monza Donazione organi, l'Aido presenta uno spettacolo per gli studenti L’Aido presenta “Il CircoLo del Dono”, uno spettacolo teatrale dedicato agli studenti. Aumentano le opposizioni alla donazione di organi, l'impegno Aido per rilanciare la cultura del dono Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Aido Monza Argomenti discussi: Aido Monza in cattedra: La donazione salva vite. Aido Monza in cattedra: La donazione salva viteI volontari dell’associazione nelle scuole per sensibilizzare i più giovani. Giorgio Tincani: trapianti di pelle fondamentali per i ragazzi di Crans-Montana. ilgiorno.it AIDO Gruppo Comunale Chiuppano Odv apre le danze ed è il primo gruppo a svolgere l' Sono tante le attività che il gruppo ha svolto durante il 2025: a partire dagli incontri a scuola per proseguire con le serate dedic - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.