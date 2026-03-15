Nella giornata del 15 marzo 2026 si sono disputate diverse partite di Eccellenza Toscana, tra cui il match tra Castelnuovo e un avversario che si è concluso con un pareggio senza reti. Il risultato ha consentito al Castelnuovo di ottenere un punto importante per la classifica. Le partite di questa giornata hanno portato a cambiamenti nelle posizioni in classifica e hanno influenzato la corsa alla salvezza.

La domenica 15 marzo 2026 ha svolgersi una serie di incontri di Eccellenza Toscana che hanno ridisegnato le dinamiche della classifica, con risultati che vanno letti oltre il semplice punteggio. A Castelnuovo di Garfagnana si è registrato un pareggio senza reti contro lo Sporting Cecina, un risultato che, pur non portando punti massimi, offre al locale una posizione più sicura nella corsa alla salvezza. Sul fronte opposto, lo Zenith Prato ha inflitto un netto tris al Real Forte Querceta, mentre il Viareggio ha centrato l’obiettivo battendo il Fucecchio per 1-0 grazie a Romanelli. Questi scontri non sono semplici partite, ma tasselli di un mosaico sociale ed economico che riflette la vitalità del tessuto sportivo regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnuovo: 0-0, il punto che salva dalla retrocessione

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