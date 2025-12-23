Il Castelnuovo conclude l’andata del campionato fuori dalla zona play-off, posizione che aveva occupato per diverse settimane tra il terzo e il quinto posto. Secondo Nelli, l'inizio del girone

Il Castelnuovo chiude l’andata fuori dalla zona play-off, dove stazionava da diverse settimane, tra il quinto e il terzo posto, un poco a malincuore. Ma, nel complesso, questa prima metà di stagione deve essere considerata positiva. "Nonostante i numerosi infortuni – commenta, infatti, il ”ds“ Antonio Nelli –, con una “rosa” abbastanza ristretta e con titolari di volta in volta assenti per qualche infortunio (come, ad esempio, Morelli e Cecilia a Cerreto Guidi), abbiamo disputato un buon girone di andata, trovando la forza di risollevarci, dopo un inizio poco felice, inanellando, poi, un filotto di ben otto risultati positivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona»

Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: il punto. Grassi e Vichi: "Un Castelnuovo che sa soffrire»

Leggi anche: Eccellenza - girone "A»: il punto. Pioli: "Un Castelnuovo che diverte. E lontano dalla zona play-out»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Eccellenza, Promozione e Prima Categoria - Como: i risultati delle squadre lariane nell'ultima giornata d'andata; Eccellenza Girone B Sedicesima giornata 14/12/2025; Eccellenza-Girone B, Atletico Catania 1994 Viagrande battuto 1-0 in casa dal Messana; Eccellenza Girone A, al giro di boa: l’ultima d’andata vale doppio.

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona» - off, dove stazionava da diverse settimane, tra il quinto e il terzo ... msn.com