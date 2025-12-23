Eccellenza - Girone A | il punto Nelli | Castelnuovo prima parte buona
Il Castelnuovo conclude l’andata del campionato fuori dalla zona play-off, posizione che aveva occupato per diverse settimane tra il terzo e il quinto posto. Secondo Nelli, l'inizio del girone
Il Castelnuovo chiude l’andata fuori dalla zona play-off, dove stazionava da diverse settimane, tra il quinto e il terzo posto, un poco a malincuore. Ma, nel complesso, questa prima metà di stagione deve essere considerata positiva. "Nonostante i numerosi infortuni – commenta, infatti, il ”ds“ Antonio Nelli –, con una “rosa” abbastanza ristretta e con titolari di volta in volta assenti per qualche infortunio (come, ad esempio, Morelli e Cecilia a Cerreto Guidi), abbiamo disputato un buon girone di andata, trovando la forza di risollevarci, dopo un inizio poco felice, inanellando, poi, un filotto di ben otto risultati positivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: il punto. Grassi e Vichi: "Un Castelnuovo che sa soffrire»
Leggi anche: Eccellenza - girone "A»: il punto. Pioli: "Un Castelnuovo che diverte. E lontano dalla zona play-out»
Eccellenza, Promozione e Prima Categoria - Como: i risultati delle squadre lariane nell'ultima giornata d'andata; Eccellenza Girone B Sedicesima giornata 14/12/2025; Eccellenza-Girone B, Atletico Catania 1994 Viagrande battuto 1-0 in casa dal Messana; Eccellenza Girone A, al giro di boa: l’ultima d’andata vale doppio.
Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona» - off, dove stazionava da diverse settimane, tra il quinto e il terzo ... msn.com
Eccellenza: il girone di ritorno entra nel vivo - Osimana, la prima del girone di ritorno del campionato di Eccellenza proporrà domani (ore 14. youtvrs.it
Eccellenza, il programma completo del 17^ turno: Caronnese e Saronno inseguono il Legnano - La 17ª giornata del campionato di Eccellenza girone A si presenta come un turno chiave, con diversi incroci capaci di incidere in modo significativo sia ... sportlegnano.it
SET TV. . Eccellenza, Girone B: Ebolitana, vittoria sofferta ma preziosa, 3-2 sul Montemiletto. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.