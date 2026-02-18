Via libera al nuovo presidio Ares 118 a Fregene
La Giunta di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha deciso di affidare gratuitamente i locali di via Loano 1113 alla ARES 118. La decisione nasce dalla necessità di potenziare i servizi di emergenza nel quartiere di Fregene, dove si registra un aumento di richieste di soccorso. La nuova postazione consentirà di ridurre i tempi di intervento e di garantire un’assistenza più rapida ai residenti. La consegna ufficiale avverrà nelle prossime settimane, segnando un passo importante per la sanità locale.
Fiumicino, 18 febbraio 2026 – La Giunta comunale di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha approvato la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali dell’immobile comunale di via Loano 1113 alla ARES 118. Il provvedimento consentirà di destinare la struttura a presidio operativo del sistema di emergenza territoriale 118 e di potenziare la capacità di intervento e dei tempi di risposta più rapidi. Un servizio essenziale in un’area a forte vocazione residenziale e turistica come Fregene, dove nei mesi estivi si registra un significativo incremento della popolazione. “Con questo atto rafforziamo la rete dei servizi essenziali sul territorio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Fiuggi, consegnate all’Ares 118 le chiavi della nuova elisuperficie di Capo i PratiQuesta mattina a Fiuggi sono state consegnate le chiavi della nuova elisuperficie di Capo i Prati all’Ares 118.
Corso Maxiemergenze a Rieti: ARES 118 incontra per la prima volta gli operatori sanitari degli entiA Rieti, il corso Maxiemergenze organizzato da ARES 118 ha radunato per la prima volta gli operatori sanitari di vari enti del Lazio Nord, creando un momento di confronto diretto tra le diverse realtà coinvolte nelle emergenze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma Capitale, via libera al nuovo regolamento sul patrocinio legale per il personale; Via libera al nuovo accordo tra Regione Emilia-Romagna e San Marino; Legge Ue sul clima: via libera al nuovo obiettivo 2040 e al rinvio di ETS2 al 2028; Migranti, via libera al ddl con le nuove regole europee: cosa cambia.
Inps, via libera al nuovo bonus Zes per il MezzogiornoL'Inps dà il via libera al nuovo Bonus Zes Unica per il Mezzogiorno Con la pubblicazione delle recenti istruzioni operative, l'Inps apre ufficialmente la strada al Bonus Zona Economica Speciale (Zes) ... ansa.it
Migranti, dal Cdm via libera al disegno di legge(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull'immigrazione. Il testo composto da 17 articoli, comprende nuove misure e disposizioni per l'attuazione del Patto Ue sulla M ... finanza.repubblica.it
Monfalcone, nel Ramadan la comunità musulmana prega negli spazi offerti dai parroci: via libera del vescovo facebook
Via libera all’aumento dello staff di Crosetto. Pd: “Pensano alle poltrone e non ai nostri soldati” x.com