Via libera al nuovo presidio Ares 118 a Fregene

La Giunta di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha deciso di affidare gratuitamente i locali di via Loano 1113 alla ARES 118. La decisione nasce dalla necessità di potenziare i servizi di emergenza nel quartiere di Fregene, dove si registra un aumento di richieste di soccorso. La nuova postazione consentirà di ridurre i tempi di intervento e di garantire un’assistenza più rapida ai residenti. La consegna ufficiale avverrà nelle prossime settimane, segnando un passo importante per la sanità locale.

Fiumicino, 18 febbraio 2026 – La Giunta comunale di Fiumicino, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha approvato la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali dell'immobile comunale di via Loano 1113 alla ARES 118. Il provvedimento consentirà di destinare la struttura a presidio operativo del sistema di emergenza territoriale 118 e di potenziare la capacità di intervento e dei tempi di risposta più rapidi. Un servizio essenziale in un'area a forte vocazione residenziale e turistica come Fregene, dove nei mesi estivi si registra un significativo incremento della popolazione. "Con questo atto rafforziamo la rete dei servizi essenziali sul territorio.

