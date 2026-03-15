La Cassazione ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di Napoli relativa a Massimiliano Stabile, un imprenditore del settore vetro, coinvolto in un procedimento per estorsioni a San Marcellino. La decisione apre la strada a un nuovo esame del caso. La vicenda riguarda direttamente Stabile e le accuse di estorsione nella zona.

La Cassazione ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di Napoli riguardante Massimiliano Stabile, imprenditore vetraio coinvolto in estorsioni a San Marcellino. La sentenza della prima sezione presieduta da Giacomo Rocchi rimette gli atti al Tribunale per una nuova valutazione sulla continuazione dei reati. Il caso riguarda episodi criminosi verificatisi tra il 2018 e il 2019 nel territorio casertano. I giudici supremi hanno rilevato carenze motivazionali nella decisione precedente che aveva distinto due condanne separate. Ora si apre la possibilità di riconoscere un unico disegno criminoso con metodo mafioso. Al centro del contendere c’è la definizione della continuità criminale tra due episodi distinti di estorsione aggravata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: nuovo esame per Stabile, estorsioni a San

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