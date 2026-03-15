La Cassazione ha disposto un nuovo esame sul decreto contro il padre di Saman Abbas. Un’udienza importante si terrà a aprile presso il tribunale di Reggio Emilia, durante la quale sarà analizzata la posizione di Shabbar Abbas. La discussione riguarda la decisione legale relativa al procedimento in corso. La data dell’incontro è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passaggio cruciale nel procedimento.

Un’udienza chiave è fissata per il mese di aprile presso il tribunale di Reggio Emilia, dove si discuterà della posizione di Shabbar Abbas, padre di Saman Abbas. La giovane donna pakistana, residente a Novellara, fu uccisa il primo maggio 2021 e sepolta nei pressi della sua abitazione. Il giudice dovrà esaminare un decreto penale emesso il 28 aprile 2021, due giorni prima del delitto, che condannava il genitore a tre mesi di reclusione per aver tentato di costringere la figlia a un matrimonio combinato in Pakistan. La vicenda giunge ora alla Corte di Cassazione dopo che l’appello aveva confermato l’ergastolo per i genitori e per i cugini Noman Ul Haq e Ikram Ijaz, mentre allo zio Danish Hasnain era stata innalzata la pena da 14 a 22 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: nuovo esame sul decreto contro il padre di Saman

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