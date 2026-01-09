Estorsioni Scu condannata per concorso esterno | Cassazione annulla con rinvio

La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di Estorsioni Scu per concorso esterno. La donna, già condannata in appello, era accusata di aver agito come “postina” per il clan della Scu, trasportando messaggi del boss Ivano Cannalire fuori dal carcere di Taranto. La decisione apre un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario, evidenziando l’importanza di una valutazione approfondita delle prove e delle responsabilità.

Era stata condannata in appello, accusata di aver fatto, in alcune occasioni, da “postina” per il clan della Scu, portando fuori dal carcere di Taranto i “pizzini” del capo e promotore del sodalizio, Ivano Cannalire. Nella giornata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, la seconda sezione penale della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Processo “Gotha”, la Cassazione annulla senza rinvio la condanna a Giorgio De Stefano: assolto definitivamente Leggi anche: Estorsioni, pestaggi, droga e un bar come base: i dettagli del colpo alla Scu Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Estorsioni Scu, condannata per concorso esterno: Cassazione annulla con rinvio; Estorsione su un fondo agricolo: condanna confermata per due fratelli di San Giovanni Rotondo. Estorsioni Scu, condannata per concorso esterno: Cassazione annulla con rinvio - In appello quattro anni, cinque mesi e dieci giorni per una donna accusata di aver fatto da "postina": avrebbe portato fuori dal carcere i pizzini del capo del sodalizio mafioso ... brindisireport.it

Droga ed estorsioni, arrestati 13 presunti affiliati Scu - Con le accuse a vario titolo di associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, truffa ai danni dello Stato, usura, estorsione, lesioni personali, detenzione e porto di armi ... ansa.it

#SantAntonioAbate Il boss è stato condannato a 5 anni per due estorsioni - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.