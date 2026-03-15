Casello autostradale di Caserta Nord chiuso per lavori

Il casello autostradale di Caserta Nord sarà chiuso per una notte. L’interruzione durerà dalle 22:00 di mercoledì 18 marzo alle 6:00 di giovedì 19 marzo e riguarda l’autostrada A1 Milano-Napoli. La chiusura si rende necessaria per lavori di riqualifica delle barriere antirumore e per il rifacimento della segnaletica orizzontale. Durante questo intervallo, il traffico sarà deviato su altre uscite.

Gli interventi riguarderanno le barriere antirumore e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Operai impegnati dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle ore 6:00 di giovedì 19 marzo Casello di Caserta Nord chiuso per una notte. Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore e di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle ore 6:00 di giovedì 19 marzo, il casello di Caserta Nord rimarrà chiuso in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia: in entrata verso Napoli di prendere l'autostrada da Caserta Sud; mentre in uscita per chi proviene da Roma l'uscita di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Lavori in autostrada, chiuso il casello di Caserta SudL'ingresso alla stazione ferroviaria di Caserta, ovvero il casello di Caserta Sud, sarà chiuso per una notte. Lavori al cavalcavia, casello di Modena Nord chiuso in entrata per quattro nottiDa martedì 20 a sabato 24 gennaio scatta lo stop all'accesso in autostrada in entrambe le direzioni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caserta Nord Temi più discussi: Chiusura dell'A1 tra Caserta Sud e Napoli Nord: cambia la data; INCIDENTE IN AUTOSTRADA - Traffico bloccato: 6 km di coda tra Capua e Santa Maria; Lavori in autostrada: chiuso per una notte il tratto Caserta Sud-Napoli Nord; Finto carabiniere deruba e spintona un'anziana a Modena: 27enne arrestato dopo la fuga. Casello autostradale di Caserta Nord chiuso per lavoriGli interventi riguarderanno le barriere antirumore e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Operai impegnati dalle ore 22:00 di mercoledì 18 alle ore 6:00 di giovedì 19 marzo ... casertanews.it LAVORI IN AUTOSTRADA - Chiudono i caselli di Caserta Nord, Caserta Sud e Santa Maria ECCO QUANDO11:27:33 Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore e di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marz ... casertafocus.net 14 MARZO #MANIFESTAZIONE #NAZIONALE BLOCCHIAMO IL GOVERNO #MELONI! MANIFESTAZIONE A ROMA PARTENZA AUTOBUS DA NAPOLI E CASERTA ORE 9.30 DALL' HOTEL RAMADA (NA) ORE 10 CASELLO AUTOSTRADALE CASER facebook