Lavori al cavalcavia casello di Modena Nord chiuso in entrata per quattro notti

Dal 21 al 24 ottobre, il casello di Modena Nord sarà chiuso in entrata durante le ore notturne. Autostrade per l’Italia ha programmato queste chiusure per lavori di potenziamento e ammodernamento del cavalcavia sulla SS9 via Emilia. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di rispettare le eventuali indicazioni per evitare disagi.

Da martedì 20 a sabato 24 gennaio scatta lo stop all'accesso in autostrada in entrambe le direzioni. Interventi necessari per il potenziamento del ponte sulla via Emilia Attenzione ai disagi notturni per chi deve mettersi in viaggio dall'ingresso di Modena Nord. Autostrade per l'Italia ha comunicato un calendario di chiusure per consentire il proseguimento delle attività di potenziamento e ammodernamento del cavalcavia sulla "SS9 via Emilia". Il casello rimarrà chiuso in entrata (sia verso Milano che verso Bologna) per quattro notti consecutive, a partire da martedì prossimo. Martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio: chiusura dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del mattino successivo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

A23, al via i lavori sul cavalcavia: notti di chiusure e traffico deviato

Sono iniziati i lavori di ammodernamento del cavalcavia dello svincolo di Udine Nord sull’autostrada A23 Udine–Tarvisio. Durante le operazioni, sono previste chiusure notturne e deviazioni del traffico per garantire la sicurezza e l’efficienza degli interventi. Si consiglia agli automobilisti di pianificare eventuali percorsi alternativi e di seguire le indicazioni delle autorità durante le fasi di lavoro.

Lavori al cavalcavia autostradale. Casello della A14 chiuso a metà. In arrivo dieci giorni di disagi - Da lunedì 17 si intensificano le attività per l’ammodernamento dell’opera: il cantiere sarà impattante. ilrestodelcarlino.it

LAVORI AL CAVALCAVIA, SULLA A23 CHIUSO LO SVINCOLO DI UDINE NORD

In #A1, per lavori su un cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: oggi #12gennaio h 22-6 sarà chiuso lo svincolo di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Notte di venerdì #16gennaio h 22 x.com