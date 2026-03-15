Casalpusterlengo | ubriaco multato e scacciato per un anno

A Casalpusterlengo, nel Lodigiano, la Polizia Locale ha multato e scacciato un uomo per un anno dopo averlo trovato in stato di ebbrezza mentre disturbava la quiete pubblica. L’intervento è avvenuto in risposta a ripetuti episodi di disturbo, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La persona coinvolta è stata identificata e sanzionata secondo le norme vigenti.

Nel cuore del Lodigiano, a Casalpusterlengo, un intervento deciso della Polizia Locale ha messo fine a una serie di episodi di disturbo pubblico. Un uomo di 43 anni, cittadino marocchino residente nella zona, è stato sanzionato per ubriachezza e molestie verso avventori e passanti nel centro storico. L’episodio, verificatosi il 14 marzo 2026, ha portato all’applicazione di sanzioni amministrative superiori ai 200 euro e all’emissione di un foglio di via obbligatorio per dodici mesi. Il sindaco Elia Delmiglio ha confermato che i controlli continueranno con la stessa fermezza per tutelare la vivibilità degli spazi comuni. La gestione dell’ordine pubblico nel centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casalpusterlengo: ubriaco multato e scacciato per un anno Articoli correlati Leggi anche: Ubriaco faceva esplodere petardi in piazza Saffi: beccato dalla Polizia locale e multato Sullo stallo per disabili col permesso del padre morto da un anno: automobilista multato a RivoliNei primi giorni di marzo 2026, durante il normale controllo della sosta, una pattuglia della polizia locale di Rivoli in servizio in corso Francia...