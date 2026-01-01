Ubriaco faceva esplodere petardi in piazza Saffi | beccato dalla Polizia locale e multato

Durante la notte di Capodanno a piazza Saffi, la Polizia locale di Forlì ha individuato un individuo che stava facendo esplodere petardi e fumogeni. L’episodio ha portato a un intervento di controllo e a una sanzione amministrativa, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante i festeggiamenti. Un richiamo alla responsabilità per garantire un clima di festa sicuro e rispettoso per tutti.

Notte di Capodanno di festeggiamenti, ma anche con qualche eccesso. In piazza Saffi, la Polizia locale di Forlì ha identificato una persona che stava facendo esplodere petardi e fumogeni. L'uomo, risultato ubriaco, è stato accompagnato al comando per le sanzioni del caso.

